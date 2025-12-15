قررت الدائرة الأولي "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض طعن المرشح إبراهيم أبو المعاطي على قرار المحكمة بشأن إدراج "وليد شوقي شاكر" بدلًا منه لخوض جولة الإعادة عن الدائرة الرابعة( طلخا - نبروة) بالدقهلية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا بإدراج اسم مرشح بدلا من الآخر في جولة الإعادة المقررة لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية طلخا – نبروه.

وقررت المحكمة إدراج إسم المرشح وليد شوقي شاكر حامد لخوض جولة الإعادة بدلاً من المرشح إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي.

وعقدت المحكمة اليوم ثاني جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وسط حالة ترقب من مقدمي الطعون.وكانت المحكمة قد تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

وفي جلسة الأحد الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.