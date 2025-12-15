ضبط نجل شقيق صاحب مطعم بعد تعديه على عامل بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام شقيقه وزوجته ونجليهما بممارسة أعمال بلطجة والتعدي على أحد العاملين بمطعمه، إضافة إلى التشهير به في محافظة الشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص وسؤال الشاكي (مالك مطعم – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان)، تبين أن المتضرر تعرض للتعدي من أحد نجلي شقيقه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح وسحجات متفرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه (نجل شقيق الشاكي – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة في الاعتداء، كما ثبت عدم صحة ما ورد بشأن تورط باقي أفراد الأسرة في أعمال البلطجة أو التهديد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري