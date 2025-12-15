كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، رصدت تحريات الشرطة قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو صاحب معرض سيارات مقيم بمحافظة مطروح، وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش مرخصة). وأقر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجًا بخوض نجل عمومته مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على السلاح، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.