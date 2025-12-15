سقوط نصاب السفر بالجيزة.. استولى على مليون جنيه من الشباب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص بالدقي، بعد اتهامه بالاستيلاء على مليون جنيه بزعم تسهيل السفر للعمل بالخارج.

وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهم، مقيم بمركز شرطة كفر الزيات بالغربية، بالنصب على راغبي السفر وإيهامهم بتوفير فرص عمل "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي.

وأظهرت التحريات وجود 5 مواطنين ضحايا استولى المتهم منهم على مبالغ مالية تصل إلى مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.