كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بجمع عدد من الكلاب الصغيرة ووضعهم داخل أجولة بلاستيكية، ثم التعدي عليهم بالضرب وإلقائهم في أحد المصارف بالغربية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة، وأقر بأن الجراء وُجدت بالأرض الزراعية المملوكة له، فقامت بجمعها ونقلها إلى قطعة أرض أخرى حفاظًا على سلامتها، دون التعدي عليها بالضرب، وأرشد عن مكانها للجهات المعنية.

وبسؤال القائمة على تصوير الفيديو، أفادت بأنها وثقت المشهد خشية تعرض المزارع للجراء بالإيذاء، وأرسلت المقطع للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

