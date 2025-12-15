بالأسماء.. الداخلية تسمح لـ42 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارين وزاريين رقمي 2065 و2064 لسنة 2025، بالإذن لـ42 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 2065 لسنة 2025 على الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم سيف أشرف عيد محمد وآخرهم محمد حسن عطية علي، بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.

وضمت القائمة: سيف أشرف عيد محمد (القاهرة – 6/3/2003 – الأمريكية)، عمر طه السعداوي طه ضيف (الغربية – 14/5/2004 – الأمريكية)، حازم هشام عبد الغفار عثمان (أمريكا – 20/6/2000 – الأمريكية)، أدهم أحمد أمين الششتاوي (أمريكا – 26/4/2002 – الأمريكية)، نورا عبد المنعم عبد الهادي حسين (الإسكندرية – 18/6/1973 – الأمريكية)، رضا أحمد يوسف محمد (القاهرة – 5/12/1966 – الكندية)، طارق محمد محسن سيد العرقان (القاهرة – 7/10/1978 – الكندية)، شوكت صابر مسلمي مبروك (الشرقية – 28/4/1967 – الكندية)، يوسف ثروت منير حليم (كندا – 1/11/2004 – الكندية)، الطفلة سارة هشام السيد محمد حسين الجمل (كندا – 27/8/2024 – الكندية).

كما شملت: ياسمين مصطفى عبد الله حفني طه (أسيوط – 5/9/2014 – الألمانية)، كريم السيد خفاف عبد العزيز محمد (الشرقية – 29/7/2004 – الإيطالية)، إسلام محمد علي أمين إسماعيل (الشرقية – 12/12/1998 – الإيطالية)، زهير إبراهيم محمد أمين (الغربية – 29/9/1971 – الإيطالية)، علي محمد محمود خميس (إيطاليا – 24/4/2007 – الإيطالية)، عادل مصطفى عصام الدين إبراهيم خليل (إيطاليا – 4/4/2005 – الإيطالية)، حمادة صلاح حمادة مدبولي (المغرب – 10/5/2001 – المغربية)، حازم عبد الحكيم سعد بدر منصور (الجيزة – 19/11/2002 – التونسية)، يوسف أحمد محمد إبراهيم البحيري (القاهرة – 19/8/1979 – الهولندية)، خالد عبد القادر عبد الله دياب (القاهرة – 24/2/1967 – كومنولث دومنيكا)، محمد حسن عطية علي (الدقهلية – 7/9/1981 – الأيرلندية).

كما تضمن القرار رقم 2064 لسنة 2025 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين، أولهم محمد سامي محمد سالم وآخرهم محمد حسن محمد حسن عبد النبي، بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ونُشر القرار كذلك في الوقائع المصرية.

وضمت القائمة الثانية: محمد سامي محمد سالم (القاهرة – 2/5/1990 – الألمانية)، عبد الرحمن محمد ثابت عبد المجيد عثمان (القاهرة – 27/7/1998 – الألمانية)، حسام مجدي عبد الحليم محمد (القاهرة – 29/5/1992 – الألمانية)، خالد جلال عبد الكريم محمد أبو بكر (الإسكندرية – 6/7/1996 – الألمانية)، عمرو محمد شفيق عيد يوسف (القليوبية – 7/3/1999 – الإيطالية)، عمر محمود عبد الحميد عبد الرحيم (الشرقية – 25/5/2009 – الإيطالية)، ماثيو رامي ماهر موسى بسطا (أسيوط – 24/9/2007 – الإيطالية)، يوسف أحمد عصام الدين إبراهيم خليل (إيطاليا – 23/12/2007 – الإيطالية)، سمير زكي فهيم مصطفى راضي (إيطاليا – 23/6/2006 – الإيطالية)، يوسف محمد سعد البنا (إيطاليا – 15/3/2005 – الإيطالية).

كما شملت: حمزة السيد أبو النجا حسين (الإسكندرية – 3/4/1995 – الهولندية)، فيلوباتير رياض وهبة بغدادي (الجيزة – 9/2/2001 – الأمريكية)، الطفل يوسف هاني بكر عبد الوهاب الباز (أمريكا – 21/2/2017 – الأمريكية)، فارس نبيل عواد الحلقي (الكويت – 30/5/2005 – السورية)، محمد صبحي راتب سليمان القطاوي (الشرقية – 10/1/2006 – الفلسطينية)، عبد الهادي محمد سالم عبد الهادي (القاهرة – 21/8/2005 – الليبية)، سيف عادل عبد الوهاب أرادي (القاهرة – 12/1/2005 – الكندية)، سيف الدين وائل زغلول شافعي عوض (القاهرة – 11/3/2002 – الكندية)، يوسف محمد مصطفى أحمد حسن أبو ميرة (القاهرة – 16/5/2006 – كومنولث دومنيكا)، يوسف عاصم بسطويسي أحمد (القاهرة – 10/9/2003 – البريطانية)، محمد حسن محمد حسن عبد النبي (القاهرة – 30/5/2005 – البريطانية).

وأكدت وزارة الداخلية أن القرارين يأتيان في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.