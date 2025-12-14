واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي تهدف للتسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل مباشر وسريع.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تسهيل إجراءات استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة، مع التركيز على مراعاة حقوق الإنسان وتقديم التيسيرات الخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل