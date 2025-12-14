إعلان

التيسير أولاً.. الداخلية تستقبل الحالات الإنسانية لإنهاء إجراءات المستندات

كتب : علاء عمران

02:47 م 14/12/2025

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي تهدف للتسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل مباشر وسريع.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تسهيل إجراءات استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة، مع التركيز على مراعاة حقوق الإنسان وتقديم التيسيرات الخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المستندات المستندات الشرطية

