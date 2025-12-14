اللواء نضال يوسف: 48 ألف طالب تقدموا لكلية الشرطة وقبول 50 طالبة من التربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية متخصصة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات، وأسفر تبادل إطلاق النار مع الشرطة في القليوبية عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة أن البؤر الإجرامية تضم عناصر سبق الحكم عليهم في قضايا قتل، واتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية، وكانوا يجهزون كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات ومشاركة قطاع الأمن المركزي، تم التعامل مع العناصر الإجرامية، وأسفر ذلك عن: مقتل عنصر جنائي شديد الخطورة سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد والجنايات الأخرى بالقليوبية، وضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم:725 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو، هيروين)، و25 ألف قرص مخدر، و129 قطعة سلاح ناري (104 بندقية خرطوش، 3 بنادق آلية، 16 فرد خرطوش، 5 طبنجات، رشاش).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 88 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

