بعد حبسه 6 أشهر.. تطور جديد في اتهام فادي خفاجة بسب وقذف مجدي كامل

كتب : أحمد عادل

07:24 م 14/12/2025

فادي خفاجة و مجدي كامل

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 20 يناير المقبل لنظر أولى جلسات استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع الفنان شادي خفاجة تقدم بمذكرة استئناف على الحكم الصادر بحق موكله بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه.

وفي وقت سابق المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة فادي خفاجة بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسب وقذف الفنان مجدي كامل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت فادي خفاجة إلى المحاكمة، بعد تلقيها بلاغًا من دفاع مجدي كامل يتهمه فيه بنشر عبارات تتضمن سبًّا وقذفًا عبر مقاطع مصورة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبره المجني عليه إساءة لسمعته وأسرته.

