الداخلية تواصل حملاتها المكثفة.. ضبط 6 آلاف قضية متنوعة

كتب : علاء عمران

12:17 م 13/12/2025

الأمن الاقتصادي - أرشيفية

كتب - علاء عمران
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها عبر الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والجرائم المختلفة في نطاق اختصاص كل إدارة.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1450 قضية متنوعة، و3891 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضُبط 475 قضية متنوعة، شملت مخالفات ضريبية وجمركية والتحري عن مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.
كما أسفرت جهودها عن ضبط 161 قضية، بينها مخالفات مبانٍ ومحلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور الجريمة وضبط مرتكبيها، ضمن استراتيجية الوزارة لمواجهة الجريمة بكافة صورها.

