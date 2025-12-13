المرور تضبط 121 ألف مخالفة وتكشف 49 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 121.240 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.194 سائقًا، وتبين إيجابية 49 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 611 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة، وفحص 93 سائقًا أسفر عن إيجابية 4 حالات لتعاطي المخدرات.

كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام قضائية، والتحفظ على دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

