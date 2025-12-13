حكومة غزة: المنخفض الجوي يفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع

وكالات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بانهيار نحو 13 منزلًا على الأقل وانجراف وغرق أكثر من 27 ألف خيمة جراء المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

وقال المكتب، في بيان اليوم السبت، إن أكثر من ربع مليون نازح تضرر بفعل مياه الأمطار والسيول والانهيارات التي طالت خيامهم المهترئة، لافتًا إلى أن خسائر القطاع جراء المنخفض الجوي الأخير تقدر بنحو 4 ملايين دولار.

وحذر من ارتفاع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض جراء المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، ومن تضرر عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح والإيواء جراء المنخفض الجوي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع حتى اللحظة إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل إلى القطاع، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وطالبت حكومة غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإدخال مواد الإيواء والخيام والكرفانات والبيوت المتنقلة كما ينص البروتوكول الإنساني، وكذلك بالضغط على الاحتلال لإدخال مواد الإيواء والخيام والكرفانات والبيوت المتنقلة.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير حماية إنسانية حقيقية لمئات آلاف النازحين ومنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار مع أي منخفضات جوية.