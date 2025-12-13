بمقابل مالي.. ضبط شخص وسيدة لممارسة الفجور على الإنترنت بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة عقب معلومات وتحريات أكدت قيامهما باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرّا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.