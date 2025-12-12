الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء مدرس على طالبة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات منشور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مدعومًا بصور، يتضمن تعدي أحد المدرسين على طالبة بالضرب داخل مدرسة وبالفحص، تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن.

وبسؤال والدة الطالبة، وهي ربة منزل، أفادت بتضررها من قيام مدرس بالتعدي على نجلتها — المصابة بكدمة في الركبة اليمنى — والتسبب في إصابتها أثناء تواجدها بالمدرسة.

وبمواجهة المدرس، أقر بأنه طلب من الطالبة الجلوس في مكان شاغر بعيدًا عن زميلاتها، لكنها رفضت، فقام بتوبيخها ودفعها دون قصد، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.