"مع الإعادة بين مرشحين".. الوطنية للانتخابات: فوز الطيب عبدالعزيز بانتخابات

بدأ المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات المعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بالإضافة لجولة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم.

ويعقد المؤتمر بحضور القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، والقاضي أحمد بندارى المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة، وتستعرض الهيئة خلاله نسب المشاركة، والنتائج النهائية بعد حصر وفرز الأصوات في اللجان العامة والفرعية.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها بكل شفافية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز، بالإضافة لجولة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم.

ومن بين المخالفات التي أثرت على نتيجة الانتخابات في الدوائر (خروقات منذ بدء فترة الدعاية، مرورًا بالدعاية أمام اللجان والتصويت، وصولًا إلى إجراءات فرز اللجان الفرعية وحصر الأصوات، عدم تسليم المرشحين صورة من حصر نتائج الفرز، تفاوت في الحصر باللجان الفرعية والعامة، مما أثر على مشروعية عملية الاقتراع والفرز).

وشملت الدوائر الملغاة:

الجيزة: إمبابة

الفيوم: بندر الفيوم

إبشواي، أسيوط: الفتح

سوهاج: مركز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام

قنا: مركز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت

الإسكندرية: أول الرمل

البحيرة: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة لإعادة الانتخابات بالدوائر الملغاة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

