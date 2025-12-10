الداخلية تضبط 11 شخصًا لمحاولتهم التأثير على الناخبين في 7 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية متابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتمكنت من ضبط عدد من الأشخاص في عدة محافظات أثناء محاولتهم دفع الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين، باستخدام مبالغ مالية وكروت دعائية وبطاقات شخصية. وقد تم التحفظ على المضبوطين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



البحيرة



تمكنت الأجهزة الأمنية في البحيرة من ضبط سائق ميكروباص أثناء قيادته لنقل الناخبين لدوائرهم الانتخابية وحثهم على التصويت لصالح مرشح معين. كما تم ضبط سيارة أجرة وأفرادها بنفس المحافظة وبحوزتهم مبالغ مالية لاستخدامها في التأثير على تصويت المواطنين.



الجيزة



تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط شخصين وسيدتين بمحيط الدوائر الانتخابية، وبحوزتهم كروت دعائية وبطاقات شخصية لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.



أسوان



ضبطت الأجهزة الأمنية في أسوان أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشح معين.



المنيا



تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة ديرمواس من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته بطاقات إرشادية لتوزيعها على الناخبين بهدف التأثير على تصويتهم.



الإسكندرية



ضبطت الأجهزة الأمنية في دائرة المنتزة ثان سيدتين أثناء قيامهما بتجميع بطاقات شخصية خاصة بالناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



الأقصر



تمكنت الأجهزة الأمنية في الأقصر من ضبط شخصين وبحوزتهما بطاقات شخصية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت.



البحيرة



في مركز شرطة رشيد، ضبطت الأجهزة سيدتين بمحيط الدائرة لقيامهما بتوجيه الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.



تم التحفظ على جميع المضبوطين والمضبوطات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع القضايا.



