تأجيل محاكمة 25 متهمًا في قضية "خلية أكتوبر الإرهابية" لـ16 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 15334 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية"، وذلك إلى جلسة 16 فبراير؛ للاطلاع.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت، ومحمود زيدان.

وبحسب أمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني تولي قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أوضح أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا للجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها وأدوارها ضمن تلك التنظيمات المخالفة للقانون.