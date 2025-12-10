كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في بدر، نظر محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وآخرين، في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، إلى جلسة 2 فبراير؛ لتمكين الدفاع واستكمال المرافعات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل الدستور، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ضمن أنشطة مرتبطة بجماعة الإخوان.

وتضمنت الاتهامات أيضاً تمويل الإرهاب، عبر توفير الدعم المالي ولوازم التشغيل للعناصر القيادية لتنفيذ مخططات الجماعة، وإيواء أعضائها، وتوفير أسلحة وأدوات تستعمل في أنشطتها المحظورة.