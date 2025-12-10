إعلان

تأجيل محاكمة "أبو الفتوح والقصاص" في قضية إعادة هيكلة الإخوان لـ2 فبراير

كتب : صابر المحلاوي

06:06 م 10/12/2025

مطرقة القاضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في بدر، نظر محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وآخرين، في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، إلى جلسة 2 فبراير؛ لتمكين الدفاع واستكمال المرافعات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل الدستور، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ضمن أنشطة مرتبطة بجماعة الإخوان.

وتضمنت الاتهامات أيضاً تمويل الإرهاب، عبر توفير الدعم المالي ولوازم التشغيل للعناصر القيادية لتنفيذ مخططات الجماعة، وإيواء أعضائها، وتوفير أسلحة وأدوات تستعمل في أنشطتها المحظورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أبو الفتوح والقصاص قضية إعادة هيكلة الإخوان محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الإدارية العليا تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالمنصورة بالمرحلة الثانية
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى