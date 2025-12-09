سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور
كتب : علاء عمران
01:52 م 09/12/2025
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية، من ضبط مرتكبي عدة جرائم سرقة متنوعة.
أسفرت الجهود عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بسرقة مجموعة من محابس النحاس الخاصة بأحد المشروعات بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأفادا ببيع المسروقات لعميلهما "سيئ النية" مقيم ببني سويف، أمكن ضبطه بحوزته كافة المضبوطات المستولى عليها.
كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لممارسة نشاط إجرامي متخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص محملة بكمية من حديد التسليح وزنها طن، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب.
وفي نطاق آخر، تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة شبرا لممارسة نشاط إجرامي متخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.