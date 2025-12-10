تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف ملابسات عدة منشورات ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعديًا على أحد المواطنين وتحطيم زجاج سيارته.

وتبين من الفحص أن الحادث وقع بتاريخ 7 من الشهر الجاري، عندما تلقى مركز شرطة قوص بلاغًا من مواطن مقيم بالقاهرة أفاد فيه أنه أثناء قيادته سيارته بدائرة المركز أوقفه بعض الأشخاص، أحدهم ملثم، وتعدوا عليه بالضرب، وكسر أحدهم زجاج السيارة الأمامي باستخدام دبشك بندقية آلية، وذلك عقب سماعهم ترديد المجني عليه اسم أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية، كما تم سرقة هاتفه المحمول.

تمكنت الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم عاملان وسائق من المقيمين بدائرة المركز، وأقروا أثناء مواجهتهم بارتكاب الحادث على النحو المشار إليه. وبإرشادهم تم ضبط السلاح الناري المستخدم والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

