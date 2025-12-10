ضبط 508 مخالفات مرورية متنوعة بطريق الأوتوستراد بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تنفيذ حملات مرورية مكثفة بطريق الأوتوستراد، استهدفت ضبط كافة المخالفات المرورية ومخالفات السير لضمان انضباط الحركة على الطريق.

أسفرت الحملات خلال الأيام الأخيرة عن تحرير 508 مخالفات مرورية متنوعة، شملت مخالفات السرعة، الوقوف الخاطئ، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، وغيرها من المخالفات التي تعرقل انسياب الحركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية الحملات المرورية بشكل دوري لضمان سلامة الطرق وتأمين حركة السيارات بالمناطق الحيوية بالقاهرة.

اقرأ أيضا

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام في أقل من 10 أيام.. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية