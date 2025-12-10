وزير الداخلية يصدر قرارًا بردّ الجنسية المصرية لـ 43 مواطنًا

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بـ رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، وذلك وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء، الموافق 10 ديسمبر 2025، إلى جانب الإذن لـ 22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك بعد مراجعة القوانين المنظمة وقرارات التفويض الصادرة في هذا الشأن.



وجاء القرار الأول رقم 2034 لسنة 2025، متضمنًا الإذن لـ 22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. فيما شمل القرار الثاني رقم 2035 لسنة 2025 رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا وردت أسماؤهم بالبيان الرسمي.



وتضمن القراران نشر التفاصيل بالوقائع المصرية بعد اعتمادها وتوقيع المفوض المختص.



