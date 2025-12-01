انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص في كفر الشيخ، وبدأت التساؤلات تزيد عن حقيقة الواقعة.

وبالفحص تبين إن الموضوع حصل يوم 29 الجاري، لما مركز شرطة البرلس تلقى بلاغ بوقوع مشاجرة بين طرفين، التحريات أكدت إن المشاجرة كانت نتيجة خلافات صداقة قديمة بينهم، وتطور الجدال لاعتداء متبادل، ووصل الأمر إن أحد أفراد الطرف الأول لوّح بسلاح أبيض كان معاه.

ضبط طرفي المشاجرة

على الفور، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وضبط الأداة المستخدمة. وبمواجهتهم، أقروا بتفاصيل الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهمين على جهات التحقيق.