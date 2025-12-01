محاضر الفرز كلمة السر.. تفاصيل إلغاء انتخابات النواب في البلينا بسوهاج | حيثيات
كتب : محمود الشوربجي
انتخابات مجلس النواب 2025
انتهت المحكمة الإدارية العليا من حيثيات حكمها في عدد من الدوائر التي أصدرت أحكام بشأن إلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدوائر.
وقد بلغ عدد الدوائر التي ألغت فيها المحكمة الإدارية العليا الانتخابات نحو 30 دائرة، بعد إضافة دائرة أول أسوان ليصبح عدد الدوائر الملغاة في أسوان بأمر المحكمة الإدارية العليا 3 دوائر.
دائرة مركز البلينا في سوهاج
وقد انتهت المحكمة من حيثيات حكمها في الطعنين رقمي 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدم الطاعن، محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله، أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت "منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية، رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز، توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع، توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين".
وكانت الدعوى قد أودعت أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
اقرأ أيضا:
بعد إلغاء انتخابات 29 دائرة.. ما موقف جولة الإعادة ؟ قانوني يوضح
بعد نظر الطعون.. تعرف على الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة
ما مصير المرحلة الأولى لـ انتخابات النواب بعد قرارات الإدارية العليا؟.. محامٍ يوضح
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب