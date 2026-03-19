

نفى مصدر أمني اليوم الخميس، جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله ببعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول تدهور حالة النزلاء الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. تضمنت الأكاذيب الزعم بوفاة أحد النزلاء وتردي الحالة الصحية لإحدى الكوادر التابعة للجماعة نتيجة إهمال طبي مزعوم بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع مروجي الشائعات المضللة بانتظام قانونيًا.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية المتكاملة. علاوة على ذلك، يتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، مما يدحض الافتراءات المتكررة للجماعة الإرهابية التي تهدف لإثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة بالميادين والشوارع بصفة دورية ومنظمة لضمان حماية حالة النزلاء.

الرعاية الطبية

أكد المصدر أن السياسة العقابية الحديثة تضمن متابعة الرعاية الطبية الشاملة لجميع المودعين، حيث يتم فحص النزلاء بانتظام من خلال كوادر طبية متخصصة، مما يدحض كافة الافتراءات الإخوانية المضللة. ومن جانب آخر، يضمن هذا النظام حماية الأمن القومي بكافة الشوارع والميادين بانتظام قانونيًا وفقاً للقانون المنظم لعمليات الرعاية الطبية والتأهيل بجميع المحافظات لردع كل من يحاول تزييف الحقائق.

في السياق ذاته، يدرك الرأي العام غرض هذه الشائعات التي تطلقها العناصر الإرهابية للنيل من استقرار البلاد. وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات، مع الاستمرار في تطبيق أرقى المعايير الصحية والخدمية لضمان سلامة حالة النزلاء بصفة دورية ومنظمة بجميع أنحاء البلاد وفقاً للقانون المنظم لعمليات الضبط والتفتيش لردع الخارجين عن القانون.