سقوط شبكة مراهنات إلكترونية في أسيوط



أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، توجيه ضربة أمنية قوية لمافيا الجرائم المعلوماتية وأعمال المراهنات غير القانونية عبر التطبيقات الإلكترونية المستحدثة. نجحت الجهود في رصد نشاط إجرامي استهدف استدراج المواطنين وتكبيدهم خسائر مالية فادحة، بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وضمان حماية المجتمع في الشوارع والميادين بصفة دورية ومنظمة لضمان سلامة الأرواح.

كواليس سقوط عصابة المراهنات بأسيوط

وجاء وفق بيان للوزارة، أن قطاع الأمن العام كشف قيام تشكيل عصابي يتزعمه أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط يعمل كوكيل لـ تطبيق 1xbet، حيث استعان بآخرين لإدارة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية نظير عمولة. أقر المتهم الأول بإدارة 7 حسابات كوكيل لتلقي تكليفات من الخارج بشأن عمليات السحب والإيداع الخاصة بالمتراهنين بجميع أنحاء البلاد بانتظام قانونيًا.

ضبط عملات مشفرة وشرائح محمول

تطبيق 1xbet

ضبطت القوات بحوزة المتهمين 10 هواتف محمولة، ولاب توب، و152 شريحة محمول، وسيارة ملاكي، وبالفحص التقني تبين وجود مبالغ مالية وعملات مشفرة بداخل حسابات تابعة لـ تطبيق 1xbet الشهير.