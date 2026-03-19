حجب مواد بترولية.. سقوط مدير محطة حلوان حجب 27 ألف لتر بنزين وسولار

كتب : علاء عمران

12:52 م 19/03/2026

أطاحت أجهزة الأمن بالقاهرة اليوم الخميس، بالمدير المسؤول عن محطة وقود بمدينة حلوان، لاتهامه بتجميع وحجب كميات ضخمة من الـ مواد بترولية داخل المحطة.

نجحت القوات في مباغتة المتهم بعد تأكد محاولته التلاعب بالدعم وبيع المحروقات بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بانتظام.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت استغلال المتهم لمنصبه الوظيفي لتخزين الوقود والامتناع عن بيعه لجمهور المواطنين في الشوارع. وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهم وبحوزته كميات هائلة تجاوزت 27 ألف لتر من الـ مواد بترولية المتنوعة، كانت معدة للبيع بأسعار مرتفعة بعيدًا عن أعين الرقابة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بجميع الميادين بصفة دورية.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة طمعًا في فارق السعر والتربح السريع من الـ مواد بترولية المدعمة بقلب القاهرة. علاوة على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

