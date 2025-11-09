إعلان

الأمن الاقتصادي يضبط 1431 قضية متنوعة و3648 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب : علاء عمران

02:08 م 09/11/2025

سرقة تيار كهربائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، قطاع الأمن الاقتصادي تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط 1431 قضية متنوعة، و3648 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 468 قضية في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحريات مدين لمصلحة الضرائب، و58 قضية متنوعة تشمل مخالفات المباني، المحلات بدون ترخيص، وتنفيذ قرارات إدارية.

وأكدت الداخلية أن الحملات المكبرة مستمرة على مستوى الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

سرقة تيار كهربائي وزارة الداخلية حملات أمنية

