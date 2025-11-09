كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرارين رقم 1807 و1975 لسنة 2025، بمنح 21 مواطنًا الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نُشر في العدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية، الموافق 9 نوفمبر 2025.

ونص القرار على أنه يُؤذن لكلٍّ من المواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق — أولهم يوسف محمد صبحي إمام أحمد وآخرهم علاء مكرم محمد سعد — بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.

وتضم قائمة المواطنين المأذون لهم بالتجنس جنسيات متعددة من بينها الكندية، الأمريكية، الهولندية، السودانية، العراقية، المغربية، الفلسطينية، الفرنسية، والإيطالية.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 4 أكتوبر 2025، على أن يبدأ العمل به من تاريخ نشره.