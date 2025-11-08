سرعته في القيادة كشفته.. حبس تاجر حشيش بأبو النمرس 4 أيام

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس تاجر مخدرات أربعة أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش في منطقة أبو النمرس.

وكشفت التحقيقات أن رجال المباحث قاموا بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المركز، حيث اشتبهوا في قائد سيارة تسير بطريقة مريبة، وعند استيقافه وتفتيشه، عُثر بحوزته على عدد من قطع مخدر الحشيش المعدة للتوزيع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها بين عملائه في المنطقة، وكشف عن مصدر الحصول عليها.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرَت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.