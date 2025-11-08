قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الملاكم المتهم بالتعدي على أحد الشباب وذويه أمام نادي شهير، إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري للحكم في القضية.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم للمحاكمة عقب اتهامه بالمشاركة في الاعتداء على الشاب "حازم سعيد" وابن عمته، وذلك إثر خلاف نشب بين المجني عليه وأشقاء المتهم الثلاثة، وتطور إلى مشاجرة أمام النادي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب إلقاء القبض على والده سابقًا، والمتهم بدهس المجني عليهم بسيارته خلال الواقعة التي أسفرت عن إصابات بالغة لحازم ووالده وابن عمته.

وأكدت والدة المجني عليه ترحيبها بإحالة الملف للقضاء، معربةً عن ثقتها في الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات حتى استرداد حقوق أسرتها.

وتعود بداية الأحداث إلى خلافات نشبت داخل إحدى المدارس بكمبوند شهير بين المجني عليه وثلاثة أشقاء، تطورت لاحقًا إلى مشاجرة خارج أسوار المدرسة، وانتهت بتدخل أفراد الأسرة ووقوع الاعتداء موضوع القضية.