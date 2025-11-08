كتب- صابر المحلاوي:

شهدت لجان التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب انتظامًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، وسط إشادات من رؤساء اللجان الانتخابية بعدد من الدول الأجنبية، الذين أكدوا أن الإجراءات جاءت سلسة ومنظمة بفضل التنسيق المستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد طايع، رئيس اللجنة بموريتانيا، إن الدعم الفني والمتابعة المستمرة أسهما في خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة. وفي الأرجنتين، أكد السفير ياسر عابد انتظام الإقبال داخل اللجنة، موجهًا الشكر للهيئة والبعثات المصرية لتهيئة بيئة تصويت مريحة.

وفي نيويورك، أوضح السفير تامر كمال أن الأبواب فُتحت في مواعيدها، وأن التوافد جاء منظمًا، فيما أكد السفير نبيل مكي من مونتريال التزام اللجان بالعمل حتى غلق الصناديق دون معوقات.

كما أشارت القنصل العام ندى دراز من شيكاغو إلى تزايد حضور أبناء الجالية في اليوم الثاني وسط انسيابية واضحة في الحركة والتنظيم. بينما لفت القنصل العام حسام الدين محمد في لوس أنجلوس إلى وجود كثافات متوسطة وتعاون كامل من الجهات المعنية.

وفي بنما، أكد السفير حازم حنفي أن الاقتراع مر بسلاسة، فيما أوضح السفير عمرو المليجي من مدريد أن التصويت يسير بشكل جيد ومن المتوقع اختتامه دون مشكلات.

جاءت لجنة نيوزيلاندا أولى اللجان التي أغلقت التصويت نظرًا لفارق الـ11 ساعة عن توقيت القاهرة، بينما كانت لجنة لوس أنجلوس آخر لجنة تبدأ أعمال اليوم الثاني.

تُجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج داخل 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة.

تُجرى المرحلة الأولى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتيجة الرسمية 18 نوفمبر، بينما تُجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر المقبل.