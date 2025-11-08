إعلان

"كلاب هاجمته".. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالغربية

كتب- محمد الصاوي:

05:29 م 08/11/2025

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين سائق مركبة "توك توك" و3 أشخاص بالغربية وبحوزتهم سلاح أبيض وعصا خشبية وكلبان.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتبين نشوب مشاجرة بتاريخ 3/ الجاري بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية بين طرف أول: (سائق له معلومات جنائية)، طرف ثاني (3 طلاب) جميعهم مقيمين بدائرة المركز؛ لاعتقاد الأول تحريض الطرف الثاني للكلبين على مهاجمته حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته "بدون لوحات معدنية".

أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مركبة التوك توك - عصا خشبية – سلاح أبيض) المستخدمين في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الكلبين لإحدى الجهات البيطرية.

مشاجرة سائق توك توك هجوم كلاب

