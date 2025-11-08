تأجيل محاكمة خلية النزهة بتهمة تمويل الإرهاب للمرافعة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، والمنعقدة في محكمة بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 20905 لسنة 2024، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية النزهة"، لجلسة 31 ديسمبر للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 حتى 21 فبراير 2020، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية استخدمت القوة والعنف والتهديد والترويع، وكان الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي، فضلًا عن تصنيع وحيازة أسلحة نارية.

كما وُجهت للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، بينما أسند إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا بغرض استهداف قواتها، إلى جانب ارتكابهم جرائم تمويل الإرهاب.

