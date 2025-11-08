كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات، بما في ذلك استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، بنطاق محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية.

أسفرت جهود هذه القوافل عن استخراج 7037 بطاقة رقم قومي و30605 مصدرات مميكنة، وبسبب الإقبال المتزايد على هذه المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من 8 نوفمبر 2025.

كما واصل القطاع تلقي الطلبات الجماهيرية عبر أرقام القطاع المختصرة: 15340: مختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341: طلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وتم تلبية الطلبات وتسليمها في ذات اليوم، ما أسفر عن استخراج وتوصيل 800 بطاقة رقم قومي و134 مصدراً مميكناً.

وفي إطار الاستجابة للحالات الإنسانية، أُيفدت مأموريات لعدد 54 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها وتسليمها لهم.

كما استمر القطاع في إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم استخراج وتسليمها لعدد 182 مواطناً ومواطنة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وأسفر ذلك عن استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 385 مواطناً ومواطنة.

وقد لاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين لما لها من أثر إيجابي في تيسير حصولهم على الخدمات بسرعة وكفاءة، في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية.