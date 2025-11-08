كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 110096 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والموقف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1294 سائقًا، تبين إيجابية 59 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 785 مخالفة مرورية متنوعة تشمل: تحميل ركاب بطريقة مخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، وعدم الالتزام بأمن ومتانة المركبة.

كما تم فحص 97 سائقًا، تبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 16 حكمًا، فضلًا عن التحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة