ضبط سائق "موتوسيكل" اصطدم بسيارة وهدد سيدة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد دراجة نارية لقيامه بالاصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها، وتهديدها والتعدي عليها بالسب أثناء قيامها بتصويره بمحافظة المنوفية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، كما أمكن تحديد الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة منوف.

وبمواجهته، قرر أنه أثناء سيره بالدراجة فوجئ بقيام الشاكية بفتح باب السيارة أثناء توقفها على جانب الطريق، مما أدى لاصطدامه بها وحدوث تلفيات بالسيارة، ونفى تعديه عليها بالسب أو التهديد، مؤكدًا أن الأمر كان نتيجة مفاجأة واحتكاك مفاجئ بالطريق.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها.