ضبط طفل يقود سيارة "نصف نقل" على أوتوستراد القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

07:07 م 07/11/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طفل يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء قيادته سيارة "نصف نقل" على طريق الأوتوستراد بالقاهرة، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعريضه حياته وحياة المواطنين للخطر.

وأوضحت التحقيقات أنه لم يرد أي بلاغ رسمي عن الواقعة، وبالفحص تم تحديد السيارة ومالكها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، الذي أقر بعلمه بقيادة نجله للسيارة وقت ارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفل ووالده، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.

