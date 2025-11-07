النيران تلتهم ورشة ملابس في الطوابق

صباح هادئ انقلب فجأة إلى مشهد من اللهب والدخان في قلب منطقة فيصل، بعدما اشتعلت النيران داخل ورشة لتصنيع الملابس بعقار في شارع حسن المحامي بالطوابق.

بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق داخل ورشة ملابس تقع بالدور الثاني من عقار مكون من ثلاثة طوابق.

وخلال دقائق، انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وبدأ رجال الحماية المدنية في التعامل السريع مع النيران قبل امتدادها لبقية أجزاء العقار.

المشهد كان صعبًا، دخان كثيف يتصاعد من النوافذ، وأصوات فرق الإطفاء تختلط بنداءات الجيران الذين هرعوا للمساعدة. لكن وسط هذا التوتر، نجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع وصوله إلى الأدوار السكنية.

المعاينة الأولية كشفت أن النيران اشتعلت داخل الورشة نتيجة ماس كهربائي. ولحسن الحظ، لم تُسجَّل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على التلفيات المادية بمحتويات الورشة.

قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الحريق، وبدأت النيابة العامة إجراءاتها للتحقيق في ملابسات الواقعة وتقدير حجم الخسائر، فيما أُخطر مالك الورشة للحضور وسماع أقواله حول أسباب الحريق وإجراءات السلامة المتبعة.