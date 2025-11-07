انفجار يهز أوسيم.. كواليس مأساة في مصنع الأكسجين

في لحظة واحدة سكن كل شيء، صوت مدو شق سماء أوسيم، تبعته سحابة رمادية ارتفعت فوق مزلقان الكوم الأحمر. الأهالي هرعوا من كل حدب وصوب، والهواء امتلأ برائحة غريبة، رائحة المعدن والنار وفي قلب المشهد، كان مصنع صغير لتعبئة أسطوانات الأكسجين قد تحول إلى كتلة من اللهب.

مأمور قسم شرطة أوسيم تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من مزلقان الكوم الأحمر. فور البلاغ، تحركت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى المكان، وسط حالة من الذعر والارتباك بين سكان المنطقة.

الموقع كان مصنعًا لتعبئة أسطوانات الأكسجين، يُدار بواسطة أحد المواطنين ويدعى محمد سويلم. وبحسب شهود عيان، فقد دوى الانفجار الأول في لحظة، تبعته انفجارات صغيرة متتالية، بينما تناثرت شظايا الحديد والزجاج في محيط واسع، ووصلت النيران إلى أسطوانات أخرى كانت مُخزنة في الداخل.

"الناس كانت بتجري يمين وشمال، واللي يعرف يساعد كان بيحاول"، يقول أحد الأهالي وهو يصف المشهد الذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة ليحيل المكان إلى خراب.

قوات الحماية المدنية سيطرت على النيران بعد مجهود شاق استمر أكثر من ساعة، وسط محاولات دقيقة لمنع امتداد الحريق إلى المنازل المجاورة.

الانفجار أسفر عن وفاة شخص في موقع الحادث، بينما تم نقل مصاب في حالة حرجة إلى مستشفى أوسيم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

التحريات الأولية أشارت إلى أن الانفجار ناتج عن تسرب غاز من إحدى أسطوانات الأكسجين أثناء عملية التعبئة، ما أدى إلى اشتعال مفاجئ أعقبه انفجار قوي هز المصنع.

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث بدقة، والتأكد من مدى التزام المصنع باشتراطات الأمان الصناعي والتراخيص القانونية.