كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة كابلات الإنترنت باستخدام سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 7 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق ارتداء ملابس مشابهة لملابس عمال إحدى الشركات وسحب الأسلاك المشار إليها.

وعُثر بحوزتهم المسروقات المستولى عليها، السيارة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأقروا بالتصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء سيئي النية وأمكن ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

