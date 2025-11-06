إعلان

"بملابس مشابهة لعمال الشركة".. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة كابلات الإنترنت بسوهاج

كتب : علاء عمران

02:31 م 06/11/2025

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة كابلات الإنترنت باستخدام سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 7 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق ارتداء ملابس مشابهة لملابس عمال إحدى الشركات وسحب الأسلاك المشار إليها.

وعُثر بحوزتهم المسروقات المستولى عليها، السيارة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأقروا بالتصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء سيئي النية وأمكن ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

