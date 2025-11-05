"حدث بياناتك".. ضبط شخصين انتحلا صفة موظفي بنوك بالمنيا

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وضبط مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بعدد من البنوك، وإيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومنح مالية.

وأضافت التحريات أن المتهمين تمكنا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء، واستخدماها في الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما 7 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

