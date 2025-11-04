أمن الشرقية يضبط سارق أنبوبة بعد فيديو غريب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص أثناء سرقته أسطوانة بوتاجاز بمركز ديرب نجم.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة المركز وله معلومات جنائية.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الظاهر في الفيديو، موضحًا أنه استولى على الأسطوانة من أمام منزل أحد المواطنين بأسلوب المغافلة أثناء تبديلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.