إعلان

أمن الشرقية يضبط سارق أنبوبة بعد فيديو غريب

كتب : مصراوي

09:01 م 04/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص أثناء سرقته أسطوانة بوتاجاز بمركز ديرب نجم.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة المركز وله معلومات جنائية.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الظاهر في الفيديو، موضحًا أنه استولى على الأسطوانة من أمام منزل أحد المواطنين بأسلوب المغافلة أثناء تبديلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة لص أنبوبة ديرب نجم الشرقية فيديو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم