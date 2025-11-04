إعلان

سطو على الطريقة السينمائية.. الأجانب ضحية خادمة وسمسارة بالجيزة

كتب : محمد شعبان

07:58 م 04/11/2025

الجناة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ليلة عادية تحولت إلى مشهد من فيلم أكشن في قلب الجيزة، بعدما فوجئ أربعة أجانب، أثناء وجودهم داخل شقتهم، باقتحام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، سرقوا متعلقاتهم وهربوا في لحظات وسط حالة من الذهول والرعب.

لكن المفاجأة لم تكن في الجريمة نفسها بل في هوية منفذيها، إذ تبيّن أن وراء المخطط سمسارة عقارات وخادمة، تعاونتا مع آخرين لتنفيذ عملية السطو بدقة وإحكام.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجيزة بورود بلاغ من أربعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضررهم من سيدة تعمل سمسارة عقارات وأخرى تعمل خادمة لديهم، لقيامهما أثناء تواجدهما بالشقة بالاشتراك مع أربعة مجهولين ادعوا قرابتهم لهما، بالاعتداء عليهم وتهديدهم بأسلحة بيضاء والاستيلاء على هاتفين محمولين، وأربع ساعات يد، ومبلغ مالي، قبل أن يلوذوا بالفرار.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الفرقة وتمكن المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة من تحديد وضبط المتهمين الستة - لأربعة منهم معلومات جنائية سابقة- وضُبط بحوزتهم سلاحان أبيضان استخدما في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة سطو سرقة بالإكراه الجيزة أجانب خادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم