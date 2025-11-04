سطو على الطريقة السينمائية.. الأجانب ضحية خادمة وسمسارة بالجيزة

ليلة عادية تحولت إلى مشهد من فيلم أكشن في قلب الجيزة، بعدما فوجئ أربعة أجانب، أثناء وجودهم داخل شقتهم، باقتحام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، سرقوا متعلقاتهم وهربوا في لحظات وسط حالة من الذهول والرعب.

لكن المفاجأة لم تكن في الجريمة نفسها بل في هوية منفذيها، إذ تبيّن أن وراء المخطط سمسارة عقارات وخادمة، تعاونتا مع آخرين لتنفيذ عملية السطو بدقة وإحكام.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجيزة بورود بلاغ من أربعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضررهم من سيدة تعمل سمسارة عقارات وأخرى تعمل خادمة لديهم، لقيامهما أثناء تواجدهما بالشقة بالاشتراك مع أربعة مجهولين ادعوا قرابتهم لهما، بالاعتداء عليهم وتهديدهم بأسلحة بيضاء والاستيلاء على هاتفين محمولين، وأربع ساعات يد، ومبلغ مالي، قبل أن يلوذوا بالفرار.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الفرقة وتمكن المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة من تحديد وضبط المتهمين الستة - لأربعة منهم معلومات جنائية سابقة- وضُبط بحوزتهم سلاحان أبيضان استخدما في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.