تريلا تدهس كارو بالخانكة والحصيلة جثتان و5 مصابين

شهد طريق كفر حمزة بعد كوبري أبو شنب بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، مساء الثلاثاء، حادث تصادم مروع بين سيارة تريلا وعربة كارو، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين.

تلقى قسم شرطة الخانكة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع تصادم بين تريلا تسير بسرعة مرتفعة وعربة كارو كانت تسلك الطريق نفسه، مما أدى إلى تحطم الكارو بالكامل وتناثر محتوياته على الطريق.

انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم رفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخانكة العام لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى نقل جثتي الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبحسب المعاينة المبدئية، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء القيادة، ما تسبب في فقدان قائد التريلا السيطرة على المركبة واصطدامه بالعربة الكارو.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة المعنية تحفظت على سائق التريلا وجارٍ استجوابه للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما كلفت النيابة العامة بانتداب فريق من المرور لإجراء المعاينة اللازمة وبيان أسباب الحادث بدقة.