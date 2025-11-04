لحظات الرعب في الخليفة.. العقار انهار والعجوز خرجت بمعجزة

في مشهد مأساوي هز منطقة الخليفة بالقاهرة، انهار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق بالكامل في شارع الفلكي، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين، بينهم سيدة مسنة من سكان العقار.

الحادث وقع بشكل مفاجئ، إذ سُمع دوي قوي أعقبه تصاعد الغبار الكثيف، فيما سادت حالة من الذعر بين الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الانهيار محاولين إنقاذ السكان قبل وصول فرق الإنقاذ.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين، خوفًا من وقوع انهيارات إضافية.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن العقار قديم ومأهول بالسكان، وانهار دفعة واحدة نتيجة تآكل في جدرانه وحوائطه الحاملة، ما أدى إلى سقوط أجزاء كبيرة منه في الشارع الرئيسي.

قوات الحماية المدنية باشرت أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة وأجهزة الكشف الحديثة، مدعومة بفرق إنقاذ مدربة وكلاب بوليسية للبحث عن أي مفقودين وتم نقل المصابين إلى مستشفى مبرة مصر القديمة لتلقي العلاج اللازم.

مصدر أمني أوضح أن عمليات البحث ما زالت مستمرة حتى التأكد من خلو العقار من أي ضحايا، مشيرًا إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة المبدئية وفتح تحقيق عاجل لبيان سبب الانهيار، وما إذا كان ناتجًا عن مخالفات إنشائية أو ضعف في أساسات المبنى.

كما يجري التنسيق مع محافظة القاهرة لتوفير وحدات سكنية بديلة مؤقتة للأسر المتضررة، فيما تم تكليف لجنة هندسية بفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها بالحادث.