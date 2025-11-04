انهيار جزئي لعقار قديم من ثلاثة طوابق في منطقة الخليفة بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

شهدت منطقة الخليفة بالقاهرة انهيار عقار سكني مكوّن من ثلاثة طوابق دون وقوع إصابات بين قاطنيه، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية على الفور إلى موقع الحادث، وتم إخلاء السكان حفاظًا على سلامتهم.

وأظهر الفحص الأولي أن العقار قديم ومكوّن من طابق أرضي وطابقين علويين، وحدث انهيار جزئي في أحد الجدران والأسقف، ما استدعى فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع أي خطر على المارة.

باشرت النيابة العامة المعاينة الميدانية لموقع الحادث للوقوف على أسبابه، كما كلفت الحي والجهات الهندسية المختصة بإعداد تقرير فني عن حالة العقار والعقارات المجاورة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأي متضرر من سقوط أجزاء من العقار رقم 11 شارع الفلكي من شارع الكردي بمنطقة التونسي بحي الخليفة.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة قد تلقوا بلاغًا بسقوط جزئي للعقار المكوّن من أرضي وثلاثة أدوار، بجدران حاملة وأسقف خشبية، ويقطن به أسرتان.

وشدد المحافظ على رئيس الحي بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة، كما قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له لتحديد مدى تأثرها.