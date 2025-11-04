إعلان

رقصة سيارة "فان".. ضبط 3 شباب استعرضوا في زفاف بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:25 م 04/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب – علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة "فان" يستعرض بحركات خطرة معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بالإسكندرية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها وضبطهما.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قائد السيارة جزار له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة، ويقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وكان برفقته طالبان يقيمان بنفس القسم.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أصدقائهم.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها ومستقليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية ضبط 3 شباب زفاف بالإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟