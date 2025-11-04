رقصة سيارة "فان".. ضبط 3 شباب استعرضوا في زفاف بالإسكندرية

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة "فان" يستعرض بحركات خطرة معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بالإسكندرية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها وضبطهما.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قائد السيارة جزار له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة، ويقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وكان برفقته طالبان يقيمان بنفس القسم.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أصدقائهم.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها ومستقليها.