ضبط 2914 قضية سرقة تيار ومخالفات متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

وشنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها: ضبط 1355 قضية متنوعة خلال حملات استهدفت مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وتحرير 1559 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة بجميع المحافظات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون.