قرار قضائي جديد بشأن استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على براءة البلوجر سوزي الأردنية من اتهامين يتعلقان بالتعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الذي قضى ببراءة البلوجر مريم أيمن، المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، من تهم الاعتداء على القيم الأسرية ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وسبق أن عاقبت المحكمة البلوجر "سوزي الأردنية" بالحبس لمدة سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة أربع تهم، لارتكابها خلال شهر أغسطس الماضي بدائرة قسم شرطة المطرية – محافظة القاهرة – الأفعال التالية:

أولًا: إنشاء وإدارة واستخدام حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" يحملان اسمي "سوزي الأردنية" و"سوزي المستخبية" (elsoozz)، بغرض ارتكاب الجرائم محل الاتهامين الثاني والثالث.

ثانيًا: نشر علنًا عبر الحسابين المذكورين مقاطع مرئية وبثًا مباشرًا تضم ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة خادشة للحياء العام.

ثالثًا: ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علنًا، من خلال البث المباشر على تطبيق "تيك توك"، متلفظة بعبارات نابية خادشة للحياء العام، والتي جرى تسجيلها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رابعًا: الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية بنشر مقاطع مرئية وبث مباشر تضم ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة مخلة وخادشة للحياء العام.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة